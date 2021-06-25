Bugatti объединится с хорватским стартапом Rimac

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объединит свой роскошный бренд Bugatti в совместное предприятие с хорватским производителем электрических суперкаров Rimac Automobili.
Как сообщает Bloomberg, Rimac будет владеть 55% акций совместного предприятия, а остальные 45% будут принадлежать подразделению VW Porsche, которое занимается спортивными автомобилями. Ранее в этом году Porsche увеличила свою долю в Rimac до 24%.
Читайте также: Porsche создаст собственный завод батарей вместе с другим производителем аккумуляторов
Совместное предприятие с Rimac было создано с целью обеспечения «очень хорошей доходности».
Ожидается, что Bugatti-Rimac будет создана в IV квартале года после получения разрешений от антимонопольных органов. Сначала компания будет производить модели Bugatti Chiron и Rimac Nevera.
Bugatti, самый маленький бренд в группе VW с годовым объемом продаж около 80 автомобилей, длительное время считался отличным примером инженерной экстравагантности. В 1998 году он был возрожден после того, как в 1950-х годах он практически исчез с рынка.
Компания Rimac была основана в 2009 году 33-летним Мате Римаком. Он был единственным сотрудником компании до 2011 года. В том же году на Франкфуртском автосалоне дебютировал первый автомобиль стартапа – Concept One. Через несколько лет Rimac разработал первый кастомный автомобиль для другого производителя автомобилей. В 2019 стартапу удалось получить прибыль в размере 1,4 млн евро при выручке в 23 млн евро. Результаты на 2020 год еще не объявлены, и компания ожидает, что в этом году ее бизнес вырастет, а вместе с ним и выручка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населенияВчера, 11:01 - 1655 15
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕСВчера, 10:14 - 991 11
Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с ЛитвойВчера, 07:43 - 536 6
С пробками на столичных дорогах будут бороться с помощью умных камерВчера, 08:30 - 342 3
НБУ определил три варианта использования е-гривныВчера, 19:03 - 299 2
В Киеве обнародовали новые тарифы на водуВчера, 13:00 - 3829 2
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населенияВчера, 11:01 - 1655 15
ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»Вчера, 10:00 - 1511 1
В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларовВчера, 12:17 - 1062
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕСВчера, 10:14 - 991 11
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 726 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1547 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 703 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1407
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2577 2