Bugatti объединится с хорватским стартапом Rimac

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объединит свой роскошный бренд Bugatti в совместное предприятие с хорватским производителем электрических суперкаров Rimac Automobili.

Как сообщает Bloomberg, Rimac будет владеть 55% акций совместного предприятия, а остальные 45% будут принадлежать подразделению VW Porsche, которое занимается спортивными автомобилями. Ранее в этом году Porsche увеличила свою долю в Rimac до 24%.

Читайте также: Porsche создаст собственный завод батарей вместе с другим производителем аккумуляторов

Совместное предприятие с Rimac было создано с целью обеспечения «очень хорошей доходности».

Ожидается, что Bugatti-Rimac будет создана в IV квартале года после получения разрешений от антимонопольных органов. Сначала компания будет производить модели Bugatti Chiron и Rimac Nevera.

Bugatti, самый маленький бренд в группе VW с годовым объемом продаж около 80 автомобилей, длительное время считался отличным примером инженерной экстравагантности. В 1998 году он был возрожден после того, как в 1950-х годах он практически исчез с рынка.

Компания Rimac была основана в 2009 году 33-летним Мате Римаком. Он был единственным сотрудником компании до 2011 года. В том же году на Франкфуртском автосалоне дебютировал первый автомобиль стартапа – Concept One. Через несколько лет Rimac разработал первый кастомный автомобиль для другого производителя автомобилей. В 2019 стартапу удалось получить прибыль в размере 1,4 млн евро при выручке в 23 млн евро. Результаты на 2020 год еще не объявлены, и компания ожидает, что в этом году ее бизнес вырастет, а вместе с ним и выручка.