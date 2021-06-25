0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

С помощью «лишней» зеленой электроэнергии будут отапливать дома в Австрии

С помощью «лишней» зеленой электроэнергии будут отапливать дома в Австрии

В столице Австрии Вене строят систему преобразования избыточной зеленой электроэнергии в тепло. Проектом занимается городской поставщик электроэнергии, газа и тепла Wien Energie. Предполагается, что объект гарантирует: энергия не будет потрачена впустую и поспособствует стабильности сети.

Систему планируется ввести в эксплуатацию весной 2022 года. Объект возводят на месте, где раньше стояли два нефтяных резервуара. Их заменят два резервуара с подогревателями по 5 МВт каждый, которые в основном предназначены для использования возобновляемой энергии.

Читайте также: В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанцию

«Такие системы как новая система преобразования энергии в тепло имеют особое значение для защиты климата. Например, при сильном ветре ветровые турбины часто вырабатывают больше энергии, чем необходимо в данный момент. С нашей системой мы сможем поглощать это избыточное электричество одним нажатием кнопки и преобразовывать его в тепло, накапливать и распределять его», — объяснил гендиректор Wien Energie Майкл Штребль.

Когда в сети появится избыток энергии, австрийский оператор системы передачи APG сообщит местной компании, чтобы она активировала установку, которая будет нагревать воду до 155 градусов по Цельсию. Вода будет подаваться непосредственно в сеть централизованного теплоснабжения.

Система электроснабжения должна быть интегрирована с системами газоснабжения и централизованного теплоснабжения, чтобы минимизировать расходы за счет использования избыточной мощности. Это особенно полезно для компаний централизованного теплоснабжения рано утром, когда они могут использовать избыточную электроэнергию, накопленную в сети за ночь, для покрытия утреннего пика — именно тогда они переключаются с ночного на дневной режим отопления.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.