В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанцию

На территории Присивашской сельской территориальной общины Херсонской области строится крупнейшая в Украине ветровая электростанция на площади 68 гектаров.
Как сообщает Kherson, до конца года там планируют установить 64 ветряка высотой 120 метров. Мощность ветропарка составит 250 МВт.
По информации издания, активной площадкой для внедрения “зеленой” энергетики Херсонская область стала в 2010 году, когда были реализованы первые проекты солнечной и ветроэнергетики. Сооружение альтернативных электростанций выгодно для местных общин.
Общая стоимость проекта ветропарка в Присивашской общине — 450 млн евро.
Для размещения ветровой электростанции используют непригодные для сельскохозяйственной деятельности земли.
На сегодняшний день в Херсонской области действуют семь ветровых и 47 солнечных электростанций.
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