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WhatsApp введет оплату за переписку с бизнес-профилями

WhatsApp введет оплату за переписку с бизнес-профилями

С 1 февраля 2022 года WhatsApp изменит условия оплаты за переписку с бизнес-профилями. Цены будут разные для переписок, которые инициируются пользователем, и тех, где инициатором выступает сама компания.

Напомним, что WhatsApp для Android уже получил поддержку нескольких устройств. Правда, не всем сразу эта функция стала доступной.

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Как будут действовать новые условия WhatsApp. Обсуждения WhatsApp Business API делятся на две категории, стоимость которых различается:

  • инициированные пользователем, например запросы в службу поддержки клиентов и общую поддержку;
  • по инициативе бизнеса, например, после отправки сообщения о покупках.

Все разговоры измеряются интервалом в 24 часа, или «сеансами», которые начинаются каждый раз, когда предприятие доставляет первое сообщение. Первое уведомление может быть ответом на запрос пользователя или шаблоном бизнес-сообщения.

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Плата за разговоры зависит от номера телефона конечного пользователя. Стоимость разговоров, инициированных бизнесом, и разговоров, инициированных пользователями, зависит от рынка (страны или региона). Первая 1000 разговоров ежемесячно будут бесплатными. Кроме того, разговоры не будут платными, если пользователь отправляет уведомление в компанию, используя кнопку призыва к действию в рекламе.

В Украине цена составит $ 0.0835 (≈ ₴ 2.28) за уведомление, инициированное бизнес-профилем и $ 0.0250 (≈ ₴ 0.68) за уведомления пользователя.

По материалам Pingvin Pro
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