Столичным водителям дали отсрочку от штрафов за неуплату парковки

В Киеве первые две недели с момента введения новых правил парковки водителей не будут штрафовать за неуплату за парковку.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в Facebook.

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С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и недалеко от центра города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Согласно документу, в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час., а во II зоне, на прилегающих к центру территориях, — 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.

«До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за неоплаченную парковку, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию», — отметил Усов.

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Как отметил заместитель главы КГГА, водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установку необходимых приложений и ориентирование в новой системе. Поэтому в Киеве объявлен двухнедельный период лояльности.

В то же время, водители, которые не уплатили за парковку, вместо постановления о нарушении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты.

В этой справке указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на parking.kyiv.digital и получить все необходимые подсказки.