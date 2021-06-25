Банки vs МФО: кто выдает больше кредитов в Украине

В 2020 году суммарно 3,9 млн украинцев получили кредиты.

Об этом рассказал руководитель кредитного направления Treeum Александр Бойко в ходе МФО саммита-2021.

Кто больше кредитовал население:

банки выдали кредитов на сумму $ 6,2 млрд или в процентном соотношении 77,5%;

у МФО украинцы взяли займов на $ 0,43 млрд (17,8%).

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«Понятно, что больше всего выдают кредиты банки. Это связано с тем, что, во-первых, у банков более высокий средний чек. Плюс пользуются популярностью потребкредиты, товары в рассрочку и прочее. Тем не менее набирают популярность и кредиты онлайн», — заявил Бойко.

По его словам в 2020 году увеличилась тенденция на запросы по получению кредитов в онлайне. Прирост тут составил 3,8%. Среди факторов, которые ускорили онлайн-кредитование, конечно, и начало пандемии.

МФО

«Клиенты не могли выходить на улицу, им было проще сделать запрос на сайте и после получить желанный кредит в интернете. В среднем сейчасвыдают около 900 тысяч кредитов. Это не уникальные кредиты, потому что зачастую клиент берет два-три кредита в нескольких организациях», — поделился статистикой спикер.

Что произошло с клиентами, которые возвращаются за кредитами? Аналитики разделили их на несколько сегментов по сумме выданных кредитов:

первый сегмент — это клиенты, которые получают кредиты до 5 тыс. грн;

второй сегмент — от 5 тыс. до 10 тыс. грн;

третий — от 10 тыс. до 50 тыс. грн и выше.

Аналитика показала, что изменилась доля клиентов в сегменте от 5 тыс. до 10 тыс. грн. Если в 2020 году таких было около 17%, то в 2021 — таких только 8%. По словам Александра Бойко, этот сегмент перетёк в сегмент 10 тыс. грн и выше.

«Как мы видим, банки не выдают кредиты до 5 тыс. грн — на такую сумму дают заем микрофинансовые компании. Это логично, потому что риски банков не позволяют кредитовать клиентов, у которых есть кредит в двух-трех МФО. И второй фактор — если клиент ищет сумму до 5 тыс. грн, соответственно он ищет ее в интернете и желает получить ее онлайн. А если ему нужна сумма больше, он собирает документы и идет в отделение банка — это более сложный процесс. В онлайне ему достаточно подать заявку и подождать 15 минут, чтобы ее одобрили, и получить деньги на карту», — рассказал Бойко.

Также он отметил, что начиная с 2021 года понизился процент одобрения кредитов банками. Тем не менее МФО показывают постоянный рост одобрения заявок.