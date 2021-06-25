Новые гарантийные правила: обменять товар и вернуть деньги станет легче

Верховная Рада приняла законопроект № 4185, который разрешит применение гарантийных обязательств в электронном виде. Другими словами — не нужно будет хранить бумажные документы на приобретенную технику.
Вместо этого предлагается сразу же в момент покупки зарегистрировать ее на сайте производителя. По замыслу авторов данного законопроекта, такой шаг улучшит обслуживание потребителей и позволит оцифровать бизнес-процессы участникам рынка.
Напоминаем, о главных изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и вы!
Зампредседателя правления Союза потребителей Украины (СПУ) Олег Цильвик указал на некоторые несоответствия в законопроекте № 4185. В частности, непонятно, кто именно должен выдавать электронные обязательства.
«Продавец иногда вообще не имеет отношения к производителю. И каким способом продавец обеспечит наличие на сайте производителя возможности зарегистрировать гарантию — непонятно», — прокомментировал он.
Правильно было бы разделить информацию об электронных гарантиях и об эксплуатационных документах, считает эксперт. По его словам, это разные вещи и не нужно запутывать потребителей.
Весомая часть товаров, происхождение которых невозможно установить и подтвердить, в Украине продается «перекупщиками». Что уж говорить о контрабандных или контрафактных поставках. Непонятно, как в таких случаях будет обеспечиваться электронная гарантия, отметил Цильвик.
Он рассказал, что зачастую в Украине можно встретить «гарантию от производителя» на несколько месяцев. Тогда как в Европе распространенной практикой является предоставление гарантийных обязательств сроком на 24 месяца.
Поэтому если регистрировать покупку сразу же на сайте производителя, то можно будет узнать, распространяется ли гарантия на нашу страну и каков ее срок. Таким способом можно узнать, насколько официальный товар приобретает покупатель.
Данный законопроект выгоден и для участников рынка. Ведь распечатать технический паспорт, гарантийный талон — это дополнительные затраты времени и средств. «Особенно когда крупные производители размещают на своих гарантийных талонах определенные защитные элементы», — отметил он.
Еще одна из выгод для рядовых потребителей, по мнению Цильвика, связана с удобством для покупателей. «Продавец будет вносить всю необходимую информацию — по желанию потребителя — сразу на месте в базу производителя», — рассказал он. Потому что немало пользователей сталкиваются с трудностями, пытаясь сделать это самостоятельно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2416 14
В Минэнергетики придумали, чем загрузить ГТС после реконструкции энергетического сектора УкраиныВчера, 13:20 - 1472 10
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9766 6
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 2198 5
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»2 ч. назад - 534 4
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9766 6
Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — экспертВчера, 20:26 - 5391 2
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 2198 5
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов5 ч. назад - 1877 2
Карта в Bitcoin, e-sim, торговля ценными бумагами: monobank готовит новые услугиВчера, 13:00 - 1823 3
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1291 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 617 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1247
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2283 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2003 10