Новые гарантийные правила: обменять товар и вернуть деньги станет легче

Верховная Рада приняла законопроект № 4185, который разрешит применение гарантийных обязательств в электронном виде. Другими словами — не нужно будет хранить бумажные документы на приобретенную технику.

Вместо этого предлагается сразу же в момент покупки зарегистрировать ее на сайте производителя. По замыслу авторов данного законопроекта, такой шаг улучшит обслуживание потребителей и позволит оцифровать бизнес-процессы участникам рынка.

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Зампредседателя правления Союза потребителей Украины (СПУ) Олег Цильвик указал на некоторые несоответствия в законопроекте № 4185. В частности, непонятно, кто именно должен выдавать электронные обязательства.

«Продавец иногда вообще не имеет отношения к производителю. И каким способом продавец обеспечит наличие на сайте производителя возможности зарегистрировать гарантию — непонятно», — прокомментировал он.

Правильно было бы разделить информацию об электронных гарантиях и об эксплуатационных документах, считает эксперт. По его словам, это разные вещи и не нужно запутывать потребителей.

Весомая часть товаров, происхождение которых невозможно установить и подтвердить, в Украине продается «перекупщиками». Что уж говорить о контрабандных или контрафактных поставках. Непонятно, как в таких случаях будет обеспечиваться электронная гарантия, отметил Цильвик.

Он рассказал, что зачастую в Украине можно встретить «гарантию от производителя» на несколько месяцев. Тогда как в Европе распространенной практикой является предоставление гарантийных обязательств сроком на 24 месяца.

Поэтому если регистрировать покупку сразу же на сайте производителя, то можно будет узнать, распространяется ли гарантия на нашу страну и каков ее срок. Таким способом можно узнать, насколько официальный товар приобретает покупатель.

Данный законопроект выгоден и для участников рынка. Ведь распечатать технический паспорт, гарантийный талон — это дополнительные затраты времени и средств. «Особенно когда крупные производители размещают на своих гарантийных талонах определенные защитные элементы», — отметил он.

Еще одна из выгод для рядовых потребителей, по мнению Цильвика, связана с удобством для покупателей. «Продавец будет вносить всю необходимую информацию — по желанию потребителя — сразу на месте в базу производителя», — рассказал он. Потому что немало пользователей сталкиваются с трудностями, пытаясь сделать это самостоятельно.