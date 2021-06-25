За два дня в Украине выявили две сотни не оформленных работников

За первые два дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 152 инспекционных посещения и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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«В первом полугодии 2021 года была проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании были официально оформлены почти 57 тыс. работников. Однако, к сожалению, не все работодатели отреагировали и продолжают использовать незадекларированный труд, тем самым нарушая базовые социально-трудовые права работников. С июля начались проверки. Инспекции состоятся только в компаниях, в которых есть признаки наибольших рисков использовать незадекларированный труд. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекции», – отметила заместитель министра Светлана Глущенко.

Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн. В то же время повторное совершение такого нарушения в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Это 180 000 грн.

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Напомним, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. Мероприятия будут проходить в соответствии с Национальным планом совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

Справка Finance.ua: