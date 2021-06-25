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Фонд госимущества начал прием заявок на участие в первом аукционе «большой приватизации»

Фонд госимущества начал прием заявок на участие в первом аукционе «большой приватизации»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал прием заявок на участие в аукционе по приватизации “Объединенной горно-химической компании” (ОГХК).

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, потенциальные инвесторы, которые хотят принять участие в приватизации ОГХК, могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 тыс. грн и подать аукционную документацию в Фонд госимущества.

Также, по письменному требованию желающих принять участие в аукционе и после заключения с Фондом госимущества договора о конфиденциальности, они смогут посетить офис компании.

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В пресс-службе напомнили, что приватизационный аукцион запланирован на 31 августа в 11 часов. Стартовая цена объекта составит 3,7 млн грн.

Отмечается, что аукцион состоится по классической модели – на повышение цены с шагом в 50 млн грн, при участии лицитатора (ведущего аукциона. – Ред.). Все желающие смогут смотреть прямую трансляцию аукциона.

Напомним, после объявления в марте 2020 года карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине была прекращена подготовка к продаже объектов большой приватизации. В итоге, в прошлом году в рамках большой приватизации не было проведено ни одного аукциона.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2021 году государство планирует заработать на большой приватизации 12 млрд грн.

Кабмин 16 июня утвердил условия приватизации ОГХК с предложенной стартовой ценой в 3,7 млрд грн

По материалам Espreso.tv
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