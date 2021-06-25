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Украинцы в упрощенном порядке могут посещать 149 стран — Зеленский

Украинцы в упрощенном порядке могут посещать 149 стран — Зеленский

Украинский паспорт позволяет посещать в упрощенном порядке 149 стран мира.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика».

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“Престиж украинского паспорта – это также возможность свободно путешествовать по миру. В апреле 2019 года граждане Украины имели возможность въезжать в упрощенном порядке в более 140 государств мира. Сейчас эта цифра достигла 149”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый гражданин Украины, который находится за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и чувствовать защиту.

«Наша общая амбициозная цель, безусловно, – высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире. Престиж украинского паспорта – это уверенность в своем государстве, когда ты оказался, не дай Бог, в сложной, трудной ситуации за рубежом, и здесь государственный аппарат должен действовать быстро, четко, слаженно, как единый организм, независимо от того, возвращаем ли мы домой 250 тысяч граждан из-за всемирного локдауна или эвакуируем 100 граждан из Сектора Газа, или, даже 1 человека из плена», – сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Граждане и резиденты стран Евросоюза, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока.
  • США смягчили рекомендации для поездок в более 110 стран, в том числе в Украину.
  • Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским союзом положительно скажется на расширении географии путешествий и удешевлении авиабилетов для украинских граждан.
По материалам Укринформ
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