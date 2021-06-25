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По «делу ВиЭйБи Банка» завершили расследование — НАБУ

По «делу ВиЭйБи Банка» завершили расследование — НАБУ

НАБУ и САП 2 июля завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, предоставленного Национальным банком «ВиЭйБи Банку».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о 9 должностных лиц Нацбанка, среди которых первый заместителя председателя НБУ, экс-заместитель председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк», заместитель директора ООО (компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка) и три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».

Расследование по подозрению еще трех человек — фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» — выделены в отдельные производства, которые приостановлены в связи с розыском этих лиц.

Следствие установило, что в октябре 2014 года «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости.

Стоимость недвижимости завысили почти в 25 раз благодаря поддельным отчетам об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против заявленных 1,8 млрд грн.

Также, «ВиЭйБи Банк» не подал всех необходимых для получения стабилизационного кредита документов. Несмотря на все, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Спустя 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал ««ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным, а стабкредит банк не вернул.

Справка Finance.ua:

  • 24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести должностным лицам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.
  • Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.
  • В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка». Бахматюка тогда же объявили в розыск.
По материалам Економічна Правда
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