Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,04−0,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,46 до 27,41 грн (-0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,33/27,35 до 27,31/27,34 (-0,1%/-0,04%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,22/27,46 до 27,19/27,42 (-0,1%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, в течение большей части июня на валютном рынке предложение валюты превышало спрос.
«Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и возобновления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. По заявлению регулятора, в конце месяца ситуационные факторы (такие, как значительные бюджетные выплаты и увеличение волатильности на мировых финансовых рынках) привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны. Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в течение июня проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила $ 0,6 млрд», — говорит Иосуб.
По его словам, на начавшейся неделе стоит ожидать заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках – 27,2/27,4 грн.
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Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, объем частных переводов трудовых мигрантов в мае составил 1,04 млрд долларов США, что на 16,42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«С января по май 2021 года этот показатель поднялся до 5,10 млрд долларов — относительный рост к аналогичному периоду 2020 года достиг 10,70%. С марта текущего года объемы частных переводов гастарбайтеров превышают прошлогодние показатели. Данный фактор позитивно влияет на стабильность курса украинской национальной валюты», — сказал эксперт.
Минфин Украины сообщил в минувшую пятницу о получении кредита от Международного банка реконструкции и развития в сумме 350 млн долларов США. Успех в сотрудничестве с Всемирным банком позволяет ожидать прогресса в переговорах с МВФ. От них во многом зависит дальнейшая динамика курса гривны к иностранным валютам.
По прогнозу Гойлова, на текущей неделе доллар США к гривне продолжит рост к уровню 27,45. Евро укрепится до отметки 32,65.
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