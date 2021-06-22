В НБУ назвали причины колебаний курса гривны к доллару

В течение большей части июня 2021 года на валютном рынке предложение превышало спрос. Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и возобновления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2021 года.
О курсе валют, прогнозах экспертов и изменениях на межбанковском рынке мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!
“Впрочем, в конце месяца ситуационные факторы (значительные бюджетные выплаты, увеличение волатильности на мировых финансовых рынках привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны”, – говорится в обзоре.
Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в течение июня проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила 0,6 млрд долларов, отметили в НБУ.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности5 ч. назад - 2094 6
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 918 3
Цена газа в Европе третий день стабильно прибавляет по 4% — дошла до $450/тыс. куб. мОколо часа назад - 93 1
Google готовится радикально изменить модель онлайн-поиска8 ч. назад - 596 1
Volvo представила концептуальный «электрокар будущего»Вчера, 22:38 - 436 1
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности5 ч. назад - 2094 6
Uber поднимет тарифы4 ч. назад - 1075
Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделкиВчера, 17:40 - 957
Рада поддержала законопроект, который увеличивает налоговую нагрузку5 ч. назад - 956
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 918 3
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 938 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 462 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 991
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1907 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1685 10