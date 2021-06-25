В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — Смелянский

Гендиректор государственной Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что в компании работают почтальоны, которые зарабатывают более $ 1000 в месяц.

Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

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При этом официальная зарплата почтальона в компании составляет 6 тысяч гривен.

«У почтальона 6 тысяч — это же только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15−30% за качество доставки, когда они принимают платежи — за каждый платеж и т. д. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов», — заявил СЕО Укрпошты.

По словам Смелянского, у некоторых почтальонов есть также неофициальные доходы — чаевые от пенсионеров и юрлиц.

«Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц. У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании», — добавил гендиректор компании.

По словам Смелянского, за время его работы в компании зарплата почтальонов выросла с 2800 до 6000 гривен. Зарплата самого Смелянского по условиям продленного контракта составляет 836 тыс. грн в месяц.