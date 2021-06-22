Свой банк и доход в $1 миллиард. Смелянский обнародовал план работы на два года

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский официально начал свой двухлетний «спринт» на должности руководителя предприятия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Почему спринт? Потому, что они пролетят очень быстро и в конце (если получится полностью отработать контракт) я буду на посту ровно семь лет, что будет абсолютным рекордом в истории компании», – написал Смелянский.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы эти семь лет заложили фундамент для «крутого будущего «Укрпочты», поэтому публично объявил о семи ключевых целях/задачах, которые он и его команда должны выполнить за следующие два года:

1). Разработать и утвердить стратегию развития «Укрпочты» на 2022-2026 годы с целью добиться дохода в более чем миллиард долларов США (было $180 миллионов, когда пришел Смелянский. – Ред.), построив компанию, в которой работают на полную ставку и достойную зарплату довольные сотрудники, куда приходят довольные клиенты, которые получают современные услуги в отремонтированных (все 100%) комфортных отделениях по всей стране.

2). Обеспечить впервые в истории Украины доступность цифровых, почтовых и банковских услуг на 100% территории страны, запустив более 2000 передвижных отделений и полную цифровизацию «Укрпочты». «Бумажки, до свидания. Хочу создать «экосистему комфорта» для клиентов», – объяснил Смелянский.

3). Запустить Почтовый банк, который в течение пяти лет войдет в топ-5 Банков Украины по количеству клиентов и сэкономит государству более 10 миллиардов гривен за четыре года.

4). Построить первые за 40+ лет автоматизированные (роботизированные) сортировочные центры и депо для обработки почты.

5). Либерализовать в одностороннем порядке и осовременить почтовое законодательство, приведя его к стандартам ЕС, приняв новый почтовый закон.

6). Привлечь крутого международного инвестора к капиталу “Укрпочты” на 25%+.

7). Подготовить команду, которая продолжит реформы после этих двух лет, выведя компанию на еще более крутой уровень. «А я за ними буду смотреть и радоваться», – добавил Смелянский.

«Таймер запущен, мы пошли работать, подведем итоги через два года в этот же день», – добавил руководитель «Укрпочты».

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» в июне перечислила в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов по итогам 2020 года.