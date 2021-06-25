ТОП-5 новых авто, которые покупали украинцы в июне (инфографика)

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 8 800 новых автомобилей, среди которых наибольшее количество продаж получила «Тойота».

Об этом свидетельствует аналитика рынка от сайта по продаже автомобилей rst.ua.

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Жители Киева в июне купили наибольшее количество автомобилей. Там из автосалонов выехало 3 700 авто. В прошлом месяце также часто покупали автомобили в Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

ТОП самых популярных брендов:

среди брендов украинские покупатели чаще всего выбирали Toyota – зарегистрировано почти 1 300 таких автомобилей на сумму более 45 млн долларов;

кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл более 6% продаж;

кроме него часто покупали Kia Sportage и Renault Duster.

Кроссоверы составляли 75% продаж. Дизельными двигателями были оборудованы 24% машин. Средняя цена в июне составила 31 250 долларов, если не учитывать стоимости дополнительного оборудования, а общая стоимость покупок новых авто в прошлом месяце превысила 275 млн долларов.

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Напомним, в мае в Украине зарегистрировали 8 400 новых автомобилей, на покупку которых потратили 270 млн долларов. Самой популярной маркой тогда также была Toyota, а бестселлером среди моделей – Toyota RAV4.