Продажи Tesla во втором квартале 2021 года выросли на 222%

Во втором квартале 2021 года – за трехмесячный период с апреля по июнь – автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобиль и доставила покупателям 201 250 машин, для производителя это новый абсолютный рекорд.
Об этом сообщается на сайте компании.
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Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% в сравнении с предыдущим кварталом.
За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей).
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