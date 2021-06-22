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Возобновление работы Высшей квалифкомиссии судей: Рада разблокировала подписание закона

Возобновление работы Высшей квалифкомиссии судей: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Нардепы не поддержали два проекта постановления об отмене результатов голосования за закон №3711-д-П и №3711-д-П1.

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Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, Рада одобрила этот закон 29 июня.

ВККС необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей. Документ предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции.

По материалам РБК-Украина
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