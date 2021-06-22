Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 миллиона помощи Украине

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год, согласно которому не менее 481,5 млн долл. должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Представительство отметило, что в Конгрессе США идет работа над утверждением пакетов помощи для Украины в бюджете на 2022 год.
В частности, Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнованиях на Госдепартамент, зарубежные операции и смежные программы на 2022 финансовый год.
Общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанным программам, составляет не менее 481,5 млн долл. Посольство отмечает, что указанный размер помощи на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.
«Из указанной сметы 125 млн долл. будут выделены на цели помощи Украине по статье „Международное военное финансирование“, что на 10 млн долл. больше, чем в 2021 году», — обратило внимание учреждение.
Кроме того, в принятом комитетом законопроекте есть положение об угрозе достройки «Северного потока-2».
Также профильный подкомитет по вопросам обороны Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей одобрил законопроект об ассигнованиях Министерства обороны США на 2022 финансовый год. Проект закона предусматривает выделение на цели безопасности помощи Украине 275 млн долл. по программе Пентагона «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
Посольство добавило, что в комитетах Палаты представителей и Сената США продолжается работа над проектом закона о расходах на нужды национальной безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA).
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