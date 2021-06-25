Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой

Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, с которого должна вылетать камера в виде дрона. Внешне аппарат выглядит, как обычный смартфон, но у него есть выдвижная конструкция в верхней части.
Об этом сообщает LetsGoDigital.
В верхней части смартфона спрятан компактный дрон с двумя камерами (одна смотрит вверх, а другая в сторону) и тремя инфракрасными датчиками. Благодаря этому, можно делать фотографии с воздуха.
Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленного объекта. Однако в патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.
Можно предположить, что управление дроном осуществляется непосредственно со смартфона.
Изображение: LetsGoDigital
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