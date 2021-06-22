Apple и Intel первыми применят новую технологию производства чипов от тайваньской компании

Apple и Intel первыми приняли технологию производства микросхем нового поколения компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. перед ее развертыванием уже в следующем году.
Об этом пишет Nikkei.
Apple и Intel тестируют свои микросхемы с использованием 3-нанометровой технологии производства TSMC. Ожидается, что коммерческий выпуск таких чипов начнется во второй половине следующего года.
Нанометр относится к ширине между транзисторами на микросхеме. Чем меньше число, тем более совершенный чип, но также сложнее и дороже в изготовлении. Наиболее передовая технология производства микросхем, которая сегодня используется в потребительских товарах — это 5-нм технология TSMC, которая используется во всех процессорных микросхемах iPhone 12.
Согласно TSMC, 3-нм технология может повысить производительность вычислений на 10-15% по сравнению с 5-нм, при этом снижая энергопотребление на 25-30%.
iPad от Apple, вероятно, станет первым устройством на базе процессоров, изготовленных по 3-нм технологии. Ожидается, что следующее поколение iPhone, которое будет выпущено в следующем году, будет использовать промежуточную 4-нм технологию из-за причин планирования.
Intel, крупнейший производитель микросхем в Америке, работает с TSMC по крайней мере над двумя 3-нм проектами по разработке центральных процессоров для ноутбуков и серверов центров обработки данных в попытке вернуть долю рынка, которую она потеряла перед Advanced Micro Devices и Nvidia за последние несколько лет. Ожидается, что массовое производство этих чипов начнется не раньше конца 2022 года.
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