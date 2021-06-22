Нардепы поддержали изменения в Таможенный кодекс

Верховная Рада в первом чтении и в целом поддержала изменения в Таможенный кодекс на фоне утраты силы закона «О создании свободной экономической зоны «Крым».
За соответствующий законопроект № 5503-д «О внесении изменений в раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины в связи с утратой силы Законом Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» проголосовали 330 народных депутатов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — урегулировать вопрос взимания пошлины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Законопроектом предлагается установить, что до окончания режима временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя таможенные платежи, установленные Таможенным кодексом в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины и на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя, не взимаются.
Отмечается, что принятие законопроекта № 5503-д будет способствовать упорядочению таможенных формальностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Напомним, Верховная Рада в целом поддержала законопроект № 5502-д «О признании утратившим силу Закона Украины „О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины“ и о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины».
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