В Украине могут появиться ответственные за зарплаты по сферам и регионам

В Украине могут появиться ответственные за погашение задолженности по зарплате в определенной сфере хозяйствования или регионе.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате 1 июля.

Премьер-министр отметил, что в каждом органе власти должно быть определено должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

«Временные комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате должны работать так часто, как того требует ситуация. Если в регионе есть задолженность, значит комиссия должна работать до получения должного эффекта: сокращения задолженности и полного ее погашения. Пустые отчеты о количестве собраний и очередных безрезультатных заслушиваниях приниматься не будут. Меры должны быть решительными и эффективными», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также поручил всем руководителям центральных и местных органов власти, чтобы каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер получал оплату не позднее сроков, определенных законом.

Руководителей всех государственных предприятий, где есть задолженность по заработной плате, обязали создать конкретный план действий, мероприятий и графиков ее погашения и предоставить ежемесячные отчеты.

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