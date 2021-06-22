Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)

Столица продолжает обновлять Большую окружную дорогу. Работы продолжаются на участке от Одесской площади до улицы Ватутина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook и обнародовал видео с места работ.

«Город продолжает обновлять Большую окружную дорогу. Сегодня активные работы продолжаются от Одесской площади до улицы Ватутина. Это один из участков, который столица недавно получила на свой баланс от области. На чем город настаивал давно, чтобы иметь возможность начать ремонт. Ведь десятилетиями там только „латали“ ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть „уставшей“ дороги фактически отстраивается заново. А это почти три километра шестиполосной дороги», — сообщил Кличко.

Он отметил, что сначала строители обустроили новую, современную дождевую канализацию. Теперь на нескольких участках идет укладка щебеночного основания и асфальтирование полотна. Всего обустроят три слоя сверхпрочного асфальтобетона.

Установят и 260 опор для современного LED-освещения. Кроме того, для комфорта местных жителей вдоль магистрали установят шумозащитные экраны и озеленят прилегающую территорию.

Отремонтируют также тротуары и обустроят велодорожки. Капитальный ремонт включает и обновление светофоров, установку барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Обновят и прилегающую улицу Лятошинского, и местный проезд вдоль гипермаркетов, добавил мэр.

«Всего из запланированных на этот год 65 объектов дорожной инфраструктуры сегодня активные ремонты продолжаются на более чем 40 объектах. Это улицы, мосты и путепроводы. В частности, на завершающем этапе капитальный ремонт улицы Борщаговской и проспекта Степана Бандеры. Продолжают работать дорожники на улицах Милославской, Чернобыльской, Андреевской, Льва Толстого. Продолжается капремонт Индустриального и Новоконстантиновского путепроводов», — уточнил Кличко.