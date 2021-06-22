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Процедуру банкротства усовершенствовали - Минюст

Процедуру банкротства усовершенствовали - Минюст

Институт банкротства в Украине прошел длительный путь становления и развития. Только провозглашение Украины независимым государством и определение экономического вектора на развитие рыночных отношений способствовало возрождению системы банкротства. Однако довольно длительное время она так и оставалась неэффективной.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

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«Важным шагом „вперед“ в этом вопросе стало принятие Кодекса Украины по процедурам банкротства в 2019 году. А уже в этом году удалось ввести изменения в Кодекс для его совершенствования», — сообщают в министерстве.

1 июня 2021 года Верховной Радой Украины в первом чтении принят проекта Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины по роцедурам банкротства» реестр. № 4409, разработанный Министерством юстиции Украины.

Целью и задачей проекта Закона № 4409 является устранение технических неувязок и недостатков, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса Украины по процедурам банкротства между собой.

Предложенные изменения касаются, в частности:

  • согласования положений Кодекса, приведение их в соответствие с Хозяйственно-процессуальным кодексом Украины, Законами Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «О судебном сборе», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов»;
  • унификации, устранения разногласий в терминологии во всем тексте Кодекса;
  • изменений, связанных с внедрением автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность»;
  • совершенствования порядка отбора арбитражных управляющих по делам о банкротстве;
  • исключения из текста Кодекса некорректных или противоречивых норм, а также конкретизации положений Кодекса;
  • приведения в соответствие норм Кодекса с законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства;
  • установления четких сроков для погашения требований кредиторов и устранения возможности злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • регулирования вопроса обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

В Минюсте отметили, что внесение изменений, предлагаемых проектом Закона, устранит противоречия между действующими положениями Кодекса Украины по процедурам банкротства и обеспечит единый подход в их понимании и применении, а также позволит устранить преграды, которые делали невозможным применение этого Кодекса на практике.

Справка Finance.ua:

  • Нардепы Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который разблокирует и частично переводит в онлайн процедуру банкротства должников — юридических лиц, приостановленную в связи с карантином.
  • Производство по делу о неплатежеспособности должника — физического лица может быть открыто только по заявлению должника и только при наличии определенных условий.
По материалам Finance.UA
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