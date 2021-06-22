Процедуру банкротства усовершенствовали - Минюст

Институт банкротства в Украине прошел длительный путь становления и развития. Только провозглашение Украины независимым государством и определение экономического вектора на развитие рыночных отношений способствовало возрождению системы банкротства. Однако довольно длительное время она так и оставалась неэффективной.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
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«Важным шагом „вперед“ в этом вопросе стало принятие Кодекса Украины по процедурам банкротства в 2019 году. А уже в этом году удалось ввести изменения в Кодекс для его совершенствования», — сообщают в министерстве.
1 июня 2021 года Верховной Радой Украины в первом чтении принят проекта Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины по роцедурам банкротства» реестр. № 4409, разработанный Министерством юстиции Украины.
Целью и задачей проекта Закона № 4409 является устранение технических неувязок и недостатков, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса Украины по процедурам банкротства между собой.
Предложенные изменения касаются, в частности:
В Минюсте отметили, что внесение изменений, предлагаемых проектом Закона, устранит противоречия между действующими положениями Кодекса Украины по процедурам банкротства и обеспечит единый подход в их понимании и применении, а также позволит устранить преграды, которые делали невозможным применение этого Кодекса на практике.
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