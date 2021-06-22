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Банки продолжают избавляться от проблемных кредитов

Банки продолжают избавляться от проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 37,9% по состоянию на 1 июня против 39,6% на 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

С начала года снижение доли NPL (Non-performing loan. — Ред.) составило 3,2 п. п. и произошло в банках всех групп.

В регуляторе напомнили, что два года назад показатель NPL превышал 50%. Согласно правительственной стратегии реформирования государственных банков, конечной целью является уменьшение доли NPL в кредитном портфеле госбанков ниже 20% до 2025 года.

Напомним, за 2020 год доля неработающих кредитов в банках сократилась на 7,4% до 41% на 1 января 2021 года.

В Нацбанке ожидают, что до 2023 года банки смогут сократить объем NPL до 24%, «а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее чем 20%».

НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров относительно неработающих займов банков (NPL).

По материалам Економічна Правда
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