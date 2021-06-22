В МИД рассказали, когда Европа может возобновить свободный въезд для украинцев

Европейский Союз, возможно, через две недели внесет Украину в «зеленую зону», после чего у украинцев появится больше шансов на путешествия по Европе. Украинский МИД уже работает с европейскими странами для упрощения условий поездок гражданам.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии порталу «Европейская правда».

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По его словам, в МИД надеются, что ЕС добавит Украину в список стран, которые безопасны для путешествий ввиду ситуации с коронавирусом, как уже сделали для ряда других государств.

«Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего пересмотра», — сказал Николенко.

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Однако, он отметил, даже возможное попадание Украины в список стран «зеленой» зоны не будет означать автоматическое открытие границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

«Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности признание свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов», — пояснил Николенко.

Следует заметить, что пересмотр списка стран «зеленой» зоны происходит каждые две недели. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех произведенных, а также распространенность в стране мутаций COVID-19.