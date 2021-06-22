0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

В МИД рассказали, когда Европа может возобновить свободный въезд для украинцев

В МИД рассказали, когда Европа может возобновить свободный въезд для украинцев

Европейский Союз, возможно, через две недели внесет Украину в «зеленую зону», после чего у украинцев появится больше шансов на путешествия по Европе. Украинский МИД уже работает с европейскими странами для упрощения условий поездок гражданам.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии порталу «Европейская правда».

В телеграм-канале Finance_ukr вы можете узнать больше об условиях въезда в разные страны. Также мы там публикуем полезные советы для путешественников. Подписывайтесь и вы!

По его словам, в МИД надеются, что ЕС добавит Украину в список стран, которые безопасны для путешествий ввиду ситуации с коронавирусом, как уже сделали для ряда других государств.

«Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего пересмотра», — сказал Николенко.

Читайте также: В ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Однако, он отметил, даже возможное попадание Украины в список стран «зеленой» зоны не будет означать автоматическое открытие границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

«Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности признание свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов», — пояснил Николенко.

Следует заметить, что пересмотр списка стран «зеленой» зоны происходит каждые две недели. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех произведенных, а также распространенность в стране мутаций COVID-19.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.