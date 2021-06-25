Работа для молодежи и студентов: какие есть вакансии и сколько платят работодатели

В Украине на одно рабочее место для молодых людей есть 4 кандидата. Также молодые люди в начале своей работы получают сравнительно невысокую заработную плату.
Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua.
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Так, на кадровом портале предложения, открытые для молодежи (категория “Начало карьеры, студенты”), составляли 10% от всех актуальных на сайте. Вакансии перекрывали потребность на 23% – условный средний конкурс среди молодежи в конце июня составлял 4 кандидата на одно рабочее место.
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Вакансии для молодежи предлагают по всей Украине, но больше всего работы для кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет есть в Киеве (18%), Днепре и области (7%), Харькове и области (5%), Киевской области (5%) и Львове и области (4%).
Инфографика: grc.ua
Зарплата:
Инфографика: grc.ua
Однако, большинство соискателей (54%) не готовы рассматривать предложения ниже 15 тыс. грн. 34% ищут работу с компенсацией от 23 тыс. грн. Еще 10% хотят получать от 31 тыс. грн. 2% ищут работу с зарплатой от 40 тыс. грн.
Больше всего открытых вакансий для молодежи в сфере продаж (22%), консультирования (16%) и в сфере туризма/ресторанном бизнесе (14%). Также, в сотрудниках в возрасте от 18 до 30 лет заинтересованы работодатели, которые предлагают работу в следующих категориях: “Административный персонал” (6%), “Финансы, банки, инвестиции” (6%) и в сфере IT (6%).
Меньше всего вакансий для молодых специалистов или студентов в закупках (0.5%), сфере строительства/архитектуры (0.5%), юриспруденции (0.4%), автомобильном бизнесе (0.4%) и в сфере страхования (0.1%).
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