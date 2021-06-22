Нардепы ратифицировали четыре соглашения с Францией о получении кредитов на 1,3 млрд евро

Верховная Рада ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на общую сумму 1,3 млрд евро.
Народные депутаты одобрили соответствующие законопроекты № 0115 — № 0118.
Рада ратифицировала рамочное соглашение относительно официальной поддержки усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций. Франция, согласно документу, предоставит средства на обновление пожарно-спасательной техники, а именно пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.
Нардепы также ратифицировали соглашение относительно официальной поддержки обновления парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества «Украинская железная дорога». Соглашение предусматривает закупку 130 грузовых электрических локомотивов (80 — двухсистемных, 50 — односистемних) для УЗ со значительной локализацией производства в Украине. На закупку предоставят 750 125 000 евро.
ВР одобрила и ратификацию Соглашения об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве. Оно предусматривает предоставление концессионного казначейского кредита в размере 70 млн евро.
Кроме того, парламентарии ратифицировали соглашение с Францией о поддержке финансирования проекта по улучшению поставок питьевой воды в Луганской области. Общий объем средств кредита составляет 70 млн евро.
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