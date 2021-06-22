OneWeb получил ещё $500 млн инвестиций и запустит свой спутниковый интернет до конца года

Индийская телекоммуникационная компания Bharti Global Ltd. собирается стать крупнейшим акционером британской OneWeb, дополнительно вложив в спутникового оператора $500 млн. В 2020 году эта индийская компания вместе с британским правительством уже инвестировала в OneWeb $1 млрд, чтобы спасти её от банкротства.

С новыми инвестициями общий объём вложений в OneWeb с 2020 года составит около $2,4 млрд. Доля индийской компании составит почти 39 , а доля правительства Великобритании, французской компании Eutelsat и SoftBank — чуть больше 19 у каждой, пишет Financial Times.

По словам Сунил Бхарти Миттала (Sunil Bharti Mittal), исполнительного председателя OneWeb и телекоммуникационной компании Bharti Airtel, эти инвестиции «развеят постоянные вопросы по поводу финансирования проекта».

OneWeb стремится развернуть группировку спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосных интернет-услуг по всему миру. Теперь у компании достаточно средств для ввода своих аппаратов в коммерческую эксплуатацию в конце 2021 года. Также новые инвестиции позволят ей немедленно приступить к разработке спутников второго поколения, которые будут значительно эффективнее имеющихся, отмечает Financial Times.