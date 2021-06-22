Google готовится радикально изменить модель онлайн-поиска

В 2019 году Google представила технологию BERT, способную «понимать» сложно сформулированные запросы. Два года спустя компания анонсировала новое обновление поисковой системы, позволяющее ей стать «в тысячу раз мощнее».

Т. н. «многозадачная унифицированная модель» (Multitask Unified Model или MUM) изменит и принципы обработки запросов, и демонстрации результатов, предоставляя пользователю более точные сведения на основе множественных источников.

По данным представителя Google Панду Найяка (Pandu Nayak), MUM разработана для одновременного «понимания» различных типов информации, включая текст, изображения и аудиоконтент. В компании ожидают, что пользователи смогут комбинировать их в запросах, например, загрузить фото пары обуви, параллельно запросив «Подойдут ли эти для пробежки?» С фото можно будет комбинировать и голосовой запрос.

В Google пока решают, как будут работать те или иные функции, но Найяк уже сообщил, что некоторые из них начнут применять уже очень скоро. «Я буду разочарован, если речь идёт о пяти годах, — заявил он. — Я считаю, что то, что мы видим в лаборатории, достаточно интересно, чтобы кое-что из этого появилось на свет пораньше».

В долгосрочной перспективе технология MUM поможет лучше понимать намерения пользователей. Недавно глава поискового подразделения Прабхакар Рагхаван (Prabhakar Raghavan) привёл пример: «Я прогулялся на гору Адамс, а следующей осенью хочу прогуляться на гору Фудзи — что я должен сделать иначе?» Сегодня для ответа на этот вопрос придётся сделать несколько поисковых запросов, но в Google надеются, что MUM хватит и одного.

Функция станет одним из главных преимуществ сервиса Google Search, постепенно уходящего от практики предоставления простого списка ссылок. Google отчасти уже даёт готовые варианты, предоставляя поверх поисковой выдачи панели с короткими ответами на запросы. MUM сможет сделать их более точными и глубокими, но главная цель технологии — наилучшим образом организовать релевантную поисковую выдачу в целом.

Пока корректные ответы на сложные запросы всё ещё в перспективе, краткосрочным преимуществом станет использование MUM для решения более простых задач. В Google сообщили, что новые алгоритмы уже использовали для выдачи информации о вакцинах от COVID-19.

При этом MUM — лишь одна из технологий, внедрение которых Google планирует в обозримом будущем. Например, алгоритм LaMDA призван сделать общение с искусственным интеллектом более «естественным».