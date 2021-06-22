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Google переходит на новый формат Android-приложений

Google переходит на новый формат Android-приложений

Уже в ближайшие месяцы разработчиков Android-приложений ждут большие изменения. Всем хорошо известный формат APK (Android Package) уходит в прошлое, а ему на смену приходит Android App Bundle. Это нововведение принесёт ряд важных преимуществ для обычных пользователей.

Формат Android App Bundle был представлен ещё в 2018 году вместе с Android 9 (Pie). Он призван упростить жизнь разработчикам: им не придётся вручную выполнять оптимизацию своего софта под большое количество разных устройств — этот процесс будет полностью автоматизированным на стороне Google Play.

Так, во время скачивания приложения на устройство загружается не полностью весь код, в том числе и лишний, а только действительно нужные части для нормальной работы программы на конкретном гаджете. В результате такие приложения занимают в среднем на 15% меньше места и быстрее устанавливаются.

Согласно требованиям Google, с августа этого года все новые приложения, загружаемые в Google Play, должны быть в формате AAB. По словам компании, сегодня уже более миллиона программ перешли на этот формат, включая большинство из 1000 самых популярных. Среди самых известных — Twitter, Netflix, Duolingo, приложение Adobe и игры Gameloft.

Кроме того, с августа файлы расширения OBB заменяются на Play Asset Delivery или Play Feature Delivery. Работают они по тому же принципу, что и Android App Bundle, позволяя оптимизировать загружаемые на устройства данные во время установки больших игр.

По материалам 4PDA
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