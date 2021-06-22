Google переходит на новый формат Android-приложений

Уже в ближайшие месяцы разработчиков Android-приложений ждут большие изменения. Всем хорошо известный формат APK (Android Package) уходит в прошлое, а ему на смену приходит Android App Bundle. Это нововведение принесёт ряд важных преимуществ для обычных пользователей.
Формат Android App Bundle был представлен ещё в 2018 году вместе с Android 9 (Pie). Он призван упростить жизнь разработчикам: им не придётся вручную выполнять оптимизацию своего софта под большое количество разных устройств — этот процесс будет полностью автоматизированным на стороне Google Play.
Так, во время скачивания приложения на устройство загружается не полностью весь код, в том числе и лишний, а только действительно нужные части для нормальной работы программы на конкретном гаджете. В результате такие приложения занимают в среднем на 15% меньше места и быстрее устанавливаются.
Согласно требованиям Google, с августа этого года все новые приложения, загружаемые в Google Play, должны быть в формате AAB. По словам компании, сегодня уже более миллиона программ перешли на этот формат, включая большинство из 1000 самых популярных. Среди самых известных — Twitter, Netflix, Duolingo, приложение Adobe и игры Gameloft.
Кроме того, с августа файлы расширения OBB заменяются на Play Asset Delivery или Play Feature Delivery. Работают они по тому же принципу, что и Android App Bundle, позволяя оптимизировать загружаемые на устройства данные во время установки больших игр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимостьВчера, 13:00 - 3158 12
Свой банк и доход в $1 миллиард. Смелянский обнародовал план работы на два годаВчера, 11:45 - 912 8
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛПВчера, 11:00 - 1499 4
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 315 3
Дело близко к банкротству: долги Энергорынка достигают 30 млрд грнВчера, 11:15 - 750 2
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимостьВчера, 13:00 - 3158 12
Что изменится в Украине с 1 июляВчера, 08:00 - 1791 1
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземляВчера, 14:00 - 1666
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛПВчера, 11:00 - 1499 4
Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июляВчера, 12:00 - 951 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 876 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 444 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 957
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1871 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1657 10