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НБУ меняет подходы к применению санкций к банкам

НБУ меняет подходы к применению санкций к банкам

Национальный банк унифицировал подходы к применению мер воздействия к банкам по результатам финансового мониторинга и надзора в других сферах.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Указанные изменения внесены в Положение о применении мер воздействия постановлением НБУ №61, которое вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Обновленная нормативная база предусматривает:

  • возможность заключения письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга как по инициативе банка, так и по требованию Национального банка;
  • исключение условия, по которому заключение такого письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга было возможно лишь в случае, когда расчетная сумма штрафа за выявленные нарушения составляла не менее 2 млн грн;
  • одинаковые подходы к определению размера денежного обязательства, которое банк должен уплатить в случае заключения письменного соглашения как по результатам надзора в сфере финансового мониторинга, так и для заключения письменного соглашения по результатам проводимого Национальным банком надзора в других сферах;
  • исключение ограничения по выбору другой адекватной меры воздействия к банку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им взятых на себя обязательств по письменному соглашению по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. Следовательно, Национальный банк сможет применить не только штраф, но и другую меру воздействия, предусмотренную законом.

Напомним, НБУ начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер согласно анонсированному графику.

По материалам Finance.UA
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