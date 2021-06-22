НБУ меняет подходы к применению санкций к банкам

Национальный банк унифицировал подходы к применению мер воздействия к банкам по результатам финансового мониторинга и надзора в других сферах.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Указанные изменения внесены в Положение о применении мер воздействия постановлением НБУ №61, которое вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Обновленная нормативная база предусматривает:

возможность заключения письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга как по инициативе банка, так и по требованию Национального банка;

исключение условия, по которому заключение такого письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга было возможно лишь в случае, когда расчетная сумма штрафа за выявленные нарушения составляла не менее 2 млн грн;

одинаковые подходы к определению размера денежного обязательства, которое банк должен уплатить в случае заключения письменного соглашения как по результатам надзора в сфере финансового мониторинга, так и для заключения письменного соглашения по результатам проводимого Национальным банком надзора в других сферах;

исключение ограничения по выбору другой адекватной меры воздействия к банку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им взятых на себя обязательств по письменному соглашению по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. Следовательно, Национальный банк сможет применить не только штраф, но и другую меру воздействия, предусмотренную законом.

Напомним, НБУ начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер согласно анонсированному графику.