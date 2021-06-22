НБУ меняет подходы к применению санкций к банкам

Национальный банк унифицировал подходы к применению мер воздействия к банкам по результатам финансового мониторинга и надзора в других сферах.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Указанные изменения внесены в Положение о применении мер воздействия постановлением НБУ №61, которое вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Обновленная нормативная база предусматривает:
Напомним, НБУ начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер согласно анонсированному графику.
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