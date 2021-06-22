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Украина стала членом Глобальной коалиции по цифровой безопасности

Украина стала членом Глобальной коалиции по цифровой безопасности

Украина стала членом Глобальной коалиции по цифровой безопасности с целью способствовать борьбе с вредным контентом в сети Интернет.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Все процессы современного мира завязаны на интернете и современных технологиях. Когда мы говорим о цифровизации, то имеем в виду основную цель – создать безопасную онлайн-среду для украинцев. Поэтому глобальная инициатива по созданию целенаправленного сотрудничества между государствами, организациями и бизнесом в этом вопросе чрезвычайно актуальна сейчас», – подчеркнул вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Всемирный экономический форум объявил о создании Глобальной коалиции с цифровой безопасности. К коалиции вместе с Украиной присоединились организация UNICEF, компании Microsoft и NetClean, а также представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.

Глобальная коалиция будет развивать четыре направления: действенные практики по стандартам безопасности, повышение баланса конфиденциальности и защиты, честная конкуренция между игроками рынка технологий и эффективное межведомственное сотрудничество для предотвращения вредного контента.

По материалам Hubs
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