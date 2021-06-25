Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривен

Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6716,3 тысяч человек, что на 183,8 тысячи человек меньше, чем в декабре 2020 года (6900,1 тысяч человек). Зарплату более 15 тысяч гривен начислили для 25,1% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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В марте 2021 года украинцы получали такие зарплаты:

ниже минимальной 6000,00 грн – 16,2%;

от 6000,01 до 7000,00 грн – 17,3%;

от 7000,01 до 8000,00 грн – 7,7%;

от 8000,01 до 9000,00 грн – 6,4%;

от 9000,01 до 10000,00 грн – 5,8%;

от 10000,01 до 11000,00 грн – 5,2%;

от 11000,01 до 12000,00 грн – 4,7%;

от 12000,01 до 13000,00 грн – 4,4%;

от 13000,01 до 14000,00 грн -3,8%;

от 14000,01 до 15000,00 грн – 3,4%;

от 15000,01 до 20000,00 грн – 11,7%;

от 20000,01 до 25000,00 грн – 5,5%;

более 25000,00 грн – 7,9%.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составляла 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

За систематическое получение плати за товары на карту можно получить штраф.

Польша – одна из популярных стран среди украинских заробитчан, за сбор ягод там в этом году платят от 800 до 1200 долларов в месяц.

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