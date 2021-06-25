Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривен

Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6716,3 тысяч человек, что на 183,8 тысячи человек меньше, чем в декабре 2020 года (6900,1 тысяч человек). Зарплату более 15 тысяч гривен начислили для 25,1% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
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В марте 2021 года украинцы получали такие зарплаты:
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