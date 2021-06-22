ФГВФЛ продал скандальный участок «Родовид банка» за 370 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал на аукционе участок «Родовид банка». Также здесь есть зеленая зона для отдыха. Стартовая цена – 518 млн грн, в ходе торгов она снизилась до 370 млн грн. Это седьмой аукцион для этого актива, его пытаются продать с 2018 года, тогда цена устанавливалась на уровне 3,7 млрд грн.
Об этом сообщается на prozorro.sale.
Участок приобрела зарегистрированная в Словакии компания ООО “Лентимекс Украина”, бенефициаром которой, согласно youcontrol, является Колесник Антон.
Надел общей площадью 113,5 га располагается на ул. Озерной, недалеко от станции метро «Героев Днепра», рядом с озером и заливом с причалом. Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.
Указанный земельный участок «Родовид Банк» получил в залог от компании «Баски Плюс-2004» (ее связывали с Дмитрием Фирташем).
На аукционе по продаже этого же лота, который состоялся 28 октября, цена снижалась до 414,4 млн грн, но покупателей не нашлось.
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