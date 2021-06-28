В Минфине заявили о неэффективности использования средств на счетах больниц

Остатки денежных средств на счетах учреждений здравоохранения с начала года выросли на 800 млн грн и по состоянию на 1 апреля 2021 года составили 17,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«По состоянию на 1 апреля 2021 года остатки средств на счетах 2431 учреждения здравоохранения составили 17,7 млрд грн (на 1 января 2021 — 16,9 млрд грн на счетах 2437 заведений). 129 заведений (5%) накопили на своих счетах более 50% общей суммы остатков — 8,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По типам помощи больше всего средств сосредоточено на счетах учреждений, оказывающих вторичную медицинскую помощь — 11,8 млрд грн (на 1 января 2021 — 10,4 млрд грн, изменение +1,5 млрд гривен). Учреждения экстренной медицинской помощи — 4,1 млрд грн (на
«Поставщики медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников. Есть, конечно, положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Но таких случаев, к сожалению, немного», — сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.
Министерство финансов постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение говорят о неэффективности использования имеющихся ресурсов.
«Минфин подчеркивает необходимость рационального использования всех имеющихся ресурсов для обеспечения эффективного функционирования системы здравоохранения в Украине. Ведь наша общая с Минздравом задача — чтобы средства работали для людей, которые хотят и должны получать качественные медицинские услуги!» — подчеркнул Ермолычев.
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