Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км

Audi работает над усовершенствованием кроссоверов e-tron/e-tron Sportback.
По данным журнала Autocar, обновленное семейство электрокаров дебютирует во второй половине 2022 года, получит более эффективную батарею, улучшенную систему рекуперации кинетической энергии и иные электродвигатели. Предельный запас хода без подзарядки увеличится с нынешних 400 до 600 километров по циклу WLTP, то есть автономность возрастёт в полтора раза.
Инсайдеры Autocar объясняют, что семейство e-tron/e-tron Sportback останется на конвейере минимум до 2025 года, так что без всесторонней модернизации не обойтись.
В середине жизненного цикла e-tron изменятся внешне, но ключевыми станут именно технические улучшения. Об увеличении ёмкости тяговой батареи (достигает 95 киловатт-часов) источники умалчивают, так что похоже добиться автономности в 600 километров удастся за счёт изменения электрической начинки и, возможно, химического состава аккумуляторов.
На плановый апгрейд e-tron/e-tron Sportback, разработанных вокруг традиционной платформы MLB, не повлияет скорая премьера другого электрокроссовера Audi – более компактного Q6 e-tron, который разделит архитектуру PPE с будущим электрическим Porsche Macan.
Топ-менеджмент Audi подтвердил, что с 2026 года все новинки немецкой марки будут «чистыми» электромобилями, так что Audi может стать первым брендом концерна Volkswagen, который отказался от разработки (и доработки) традиционных топливных моделей.
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