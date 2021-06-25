Криптовалюту Worldcoin можно получить взамен сканирования глаз

Бывший директор известного инкубатора стартапов Y Combinator Сэм Альтман предложил новую криптовалюту. Она должна быть доступна всем на планете. Пропуском к ее использованию станет сканирование глаз.

Криптовалюта Worldcoin уже собрала $25 млн от инвесторов. Среди них – Андреессен Хоровиц, основатель LinkedIn Рейд Хоффман.

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Рождение своей криптовалюти Альтман объясняет тем, что давно интересуется такими вещами как универсальный базовый доход, глобальное перераспределение богатства и как его улучшить.

Универсальный доход – это экономическая теория, которая в последнее время приковала к себе внимание. Ее идея в том, чтобы каждый гражданин получал минимальную сумму денег без всяких условий. Проведенные эксперименты с универсальным доходом показывают, что те, кто его получал, действительно меньше волнуются о средствах к существованию, начинают лучше жить и чувствуют себя счастливее.

Альтман говорит, что многие годы является сторонником универсального дохода. Во время работы в Y Combinator он планировал передать $60 млн на практическую проверку этой теории. Также в 2019 году он начал сочетать криптовалюты и универсальный базовый доход.

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Worldcoin добавляет аппаратный компонент, который должен обеспечить уникальность каждого пользователя и сохранить их приватность в блокчейне. Этот компонент представляет собой серебристую сферу размером с баскетбольный мяч. Он используется для сканирования сетчатки глаза.

Девайс уже проходит тестирование, и поскольку Worldcoin публично не доступна, его выдают фанатам криптовалют в обмен на участие. По предварительным данным, сегодня используется около 20 прототипов этого устройства. Каждый из них стоит $5000.

Сканирование сетчатки генерирует уникальный номер, который не позволит мошенникам регистрироваться много раз. При этом автор Worldcoin говорит, что изображение сетчатки не сохраняется и сразу удаляется.

Детали Worldcoin пока неизвестны, но стартап обещает новую глобальную криптовалюту, которая запустится и предоставит долю каждому человеку на планете.