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Samsung продлила срок поддержки некоторых смартфонов Galaxy

Samsung продлила срок поддержки некоторых смартфонов Galaxy

В прошлом году компания Samsung пообещала в течение четырёх лет выпускать обновления для систем безопасности некоторых флагманских смартфонов и планшетов. Теперь производитель сообщил, что отдельные модели будут получать «заплатки» на протяжении пяти лет.

В первую очередь речь идёт о корпоративных вариантах Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy XCover 5 и Galaxy Tab Active 3.

Для них будут выпускаться как обновления системы безопасности, так и патчи, поддерживающие работоспособность электроники в целом. Все прочие корпоративные версии устройств Samsung будут получать новое программное обеспечение в течение 4 лет.

Корпоративные экземпляры смартфонов и планшетов могут быть настроены для использования только одобренных компаниями-владельцами программ. В таких моделях часто применяются дополнительные системы безопасности и корпоративные инструменты управления, позволяющие производить расширенную настройку устройств IT-специалистами компаний. Обычно обновления безопасности для корпоративных смартфонов Galaxy выпускаются ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от устройства.

Не исключено, что Samsung предоставит пять лет поддержки и обычным пользовательским вариантам Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Tab Active 3 и Galaxy XCover 5. Компания уже делала нечто подобное в прошлом для серий Galaxy S6, Galaxy S7 и Galaxy S8.

По материалам 3dnews.ru
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