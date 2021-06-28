Новшество в главном мессенджере Android: автоматическое удаление SMS заработало в Google Messages

После нескольких месяцев тестирования компания Google объявила об официальном запуске функции автоматического удаления сообщений с одноразовыми паролями в Google Messages (Сообщения) — базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.

Сообщения в Google Messages должны начать организовываться по категориям, включая и одноразовые пароли, которые присылают пользователю самые разные сервисы и компании, включая банки.

Эти сообщения в ближайшее время начнут автоматически удаляться через 24 часа после получения. Первое время функция будет доступна только для пользователей в Индии.

Функция организации сообщений по категориям пока также доступна только в Индии для смартфонов на основе Android версии 8.0 Oreo и более новых. Оба новшества не являются обязательными, ими можно управлять в настройках.