Новшество в главном мессенджере Android: автоматическое удаление SMS заработало в Google Messages

После нескольких месяцев тестирования компания Google объявила об официальном запуске функции автоматического удаления сообщений с одноразовыми паролями в Google Messages (Сообщения) — базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
Сообщения в Google Messages должны начать организовываться по категориям, включая и одноразовые пароли, которые присылают пользователю самые разные сервисы и компании, включая банки.
Эти сообщения в ближайшее время начнут автоматически удаляться через 24 часа после получения. Первое время функция будет доступна только для пользователей в Индии.
Функция организации сообщений по категориям пока также доступна только в Индии для смартфонов на основе Android версии 8.0 Oreo и более новых. Оба новшества не являются обязательными, ими можно управлять в настройках.
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