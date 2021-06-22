НБУ вводит повышенный вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков

Национальный банк Украины с 30 июня 2021 года вводит повышенный вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной», — говорят в Нацбанке.

Повышение произойдет в два этапа:

до 125% – на 1 июля 2021 года;

до 150% – на 1 января 2022 года.

Для чего это необходимо:

такое изменение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия возможных потерь в случае ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам;

введение повышенного веса риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности.

Текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала.

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Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.

Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.