НБУ вводит повышенный вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков

Национальный банк Украины с 30 июня 2021 года вводит повышенный вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
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«Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной», — говорят в Нацбанке.
Повышение произойдет в два этапа:
Для чего это необходимо:
Текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала.
Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.
Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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