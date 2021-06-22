Введение электронного билета в Киеве снова перенесли

Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм перенесли с 1 июля 2021 года на 1 января 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

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Распоряжение принято «с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации» системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.

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Напомним, введение электронного билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Отметим, Кабинет Министров одобрил законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.