Сколько стоит проезд в общественном транспорте в разных городах Украины

Проезд в городском транспорте за год подорожал на 7,8% – с 5,1 гривен до 5,5 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госстата.

В то же время, бензин А-95 подешевел за год на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо – на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

Где самый дорогой проезд:

по данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Киеве – 8,0 гривен за билет;

Львовская область (7,0 гривен);

Донецкая (6,8 гривен);

Харьковская (6,6 гривен)

Житомирская (6 гривен)

Самая низкая стоимость проезда в Черкасской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен).

Справка Finance.ua:

В Украине после январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили некоторые перевозчики. К примеру, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.