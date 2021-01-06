В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно

Правительство утвердило Порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру. Данный Порядок определяет, в каких случаях проезд по автодорогам может осуществляться на безвозмездной основе.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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“В конце прошлого года Правительство дало “зеленый свет” и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии. Сегодня мы утверждаем Порядок бесплатного проезда по этим автодорогам в некоторых случаях и размер возмещения концессионеру за такой проезд. Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов. Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы. И мы активизируем эту работу в 2021 году”, – отметил министр.
В соответствии с утвержденным порядком, осуществлять бесплатный проезд по концессионным автодорогам разрешается:
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