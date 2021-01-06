0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно

В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно

Правительство утвердило Порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру. Данный Порядок определяет, в каких случаях проезд по автодорогам может осуществляться на безвозмездной основе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

“В конце прошлого года Правительство дало “зеленый свет” и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии. Сегодня мы утверждаем Порядок бесплатного проезда по этим автодорогам в некоторых случаях и размер возмещения концессионеру за такой проезд. Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов. Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы. И мы активизируем эту работу в 2021 году”, – отметил министр.

В соответствии с утвержденным порядком, осуществлять бесплатный проезд по концессионным автодорогам разрешается:

  • транспортным средствам, которые принадлежат физическим лицам, физическим лицам – предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;
  • транспортным средствам, используемым органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;
  • дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором. Кроме того, Порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.