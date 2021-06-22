Кабмин планирует выделить почти 30 млрд грн на программу Питьевая вода

Правительство одобрило законопроект об общегосударственной целевой и социальной программе Питьевая вода Украины на 2022 – 2026 годы.
Решение принято во время заседания правительства в среду, 30 июня.
Отмечается, что на реализацию программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен – из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен – из других источников.
На обеспечение украинцев питьевой водой предлагается потратить почти 30 млрд гривен.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением Львовской (95%) и Черновицкой (91%) областей.
Всего в Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов. Однако только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения, а у 48% – к системам централизованного водоотведения.
Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тыс. человек.
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