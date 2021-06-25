Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)

Каждый месяц украинцы покупают около 20 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом. Не стал исключением и май: 19,6 тыс. авто такого класса (согласно открытым данным ГСЦ МВД) было впервые зарегистрировано или перепродано на внутреннем рынке.

Об этом сообщает портал auto.ria.

Доля сегмента от общих объемов на вторичном рынке составила 18,5%, что на несколько процентов меньше, чем в зимние месяцы.

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Лидером в классе в дальнейшем остается Nissan Rogue (вместе с X-Trail). Однако далее, начиная со второго места, разрыв между соперниками в количестве не слишком велик, поэтому там перемещения в списке вполне возможны.

Довольно близки по популярности Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander; так же всего несколько продаж разделяют Nissan Qashqai и Hyundai Santa Fe. Последний, кстати, улучшил свою позицию на 3 ступеньки по сравнению с результатами апреля.

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По типу двигателей, преобладают в сегменте SUV бензиновые варианты, таких 50,9%. Дизельных кроссоверов чуть меньше трети (30,1%), еще 17,4% бензиновые, но оснащенные газобаллонным оборудованием, остальные – гибридные или электрические.

Спрос и предложение. Стоит учесть, что поговорка о том, что сани следует готовить летом, сейчас может пригодиться тем, кто обдумывал покупку кроссовера или внедорожника, но пока не решался осуществить такие планы. В связи с сезонным снижением интереса к «джипам», предложение с ними сейчас в 1,5 раза превышает фактический спрос (зимой, например, это значение обычно составляет около 1,3 — спрос выше). Это заставляет продавцов некоторых моделей пересматривать цены в сторону уменьшения.

На практике это значит что, например, средняя цена лидера этого “Топ-20 «Nissan Rogue сейчас на $900-1000 ниже, чем несколько месяцев назад, когда снег на дорогах побудил украинцев активнее покупать именно «суви». Также по сравнению со значениями, которые были зафиксированы в начале года, на $500-900 снизились средние цены на Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Ford Escape. Однако «проседание» цен произошло не для всех моделей – некоторые, наоборот, подорожали на те же самые $500-1000. Так произошло с Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4.