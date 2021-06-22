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МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана.

Об этом говорится в сообщении киевского офиса МВФ, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно сообщению, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня с.г.

Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

«Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала», — говорится в сообщении.

Степанян — гражданин Армении, старший экономист МВФ с 2008 года. В 2006—2008 годах — экономист Всемирного банка. Окончил Ереванский государственный экономический университет и Лондонский университет.

По материалам РБК-Украина
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