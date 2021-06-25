0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд

Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд

Илон Маск, основатель и главный инженер SpaceX, заявил, что его спутниковый интернет Starlink стремительно растёт, и сообщил, что готов инвестировать в этот бизнес от $20 до $30 миллиардов.

Кстати, о технологиях и крипте мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Бизнесмен заявил, что первоначальные затраты на развитие Starlink достигнут $5 или $10 миллиардов, прежде чем спутниковый интернет начнёт приносить SpaceX ощутимый доход.

В ходе своего выступления на выставке MWC, Маск заявил, что к концу этого года его компания будет стараться обеспечить покрытие спутниковым интернетом во всех густонаселённых регионах. Сейчас за покрытие отвечают 1500 спутников. Starlink работает примерно в десятке стран, а его клиентская база насчитывает около 69 тысяч пользователей. Маск прогнозирует, что число клиентов достигнет полумиллиона в течение следующего года.

Читайте также: Илон Маск разбогател за неделю почти на 10 млрд долларов — Forbes

Основатель SpaceX говорит, что основная миссия Starlink заключается в том, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в отдалённых районах. Скептики сомневаются, сможет ли спутниковый интернет когда-либо продемонстрировать жизнеспособную бизнес-модель. Они считают, что его целевая аудитория слишком мала, чтобы покрыть огромные первоначальные инвестиционные затраты.

По материалам Bin.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.