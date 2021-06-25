Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд

Илон Маск, основатель и главный инженер SpaceX, заявил, что его спутниковый интернет Starlink стремительно растёт, и сообщил, что готов инвестировать в этот бизнес от $20 до $30 миллиардов.

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Бизнесмен заявил, что первоначальные затраты на развитие Starlink достигнут $5 или $10 миллиардов, прежде чем спутниковый интернет начнёт приносить SpaceX ощутимый доход.

В ходе своего выступления на выставке MWC, Маск заявил, что к концу этого года его компания будет стараться обеспечить покрытие спутниковым интернетом во всех густонаселённых регионах. Сейчас за покрытие отвечают 1500 спутников. Starlink работает примерно в десятке стран, а его клиентская база насчитывает около 69 тысяч пользователей. Маск прогнозирует, что число клиентов достигнет полумиллиона в течение следующего года.

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Основатель SpaceX говорит, что основная миссия Starlink заключается в том, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в отдалённых районах. Скептики сомневаются, сможет ли спутниковый интернет когда-либо продемонстрировать жизнеспособную бизнес-модель. Они считают, что его целевая аудитория слишком мала, чтобы покрыть огромные первоначальные инвестиционные затраты.