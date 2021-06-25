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Илон Маск разбогател за неделю почти на 10 млрд долларов — Forbes

Илон Маск разбогател за неделю почти на 10 млрд долларов — Forbes

По итогам прошлой недели состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на 9,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

В списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск занимает третье место. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 196,2 млрд долларов, на втором — французский бизнесмен-миллиардер, президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 193,8 млрд долларов.

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Как отмечается, Илон Маск разбогател за счет роста стоимости акций Tesla, которые по итогам прошедшей недели выросли на 7,8%.

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Причиной такого роста акций издание называет «общерыночный оптимизм», из-за того, что Белый дом и сенаторы демократической и республиканской партий США на прошлой неделе достигли предварительного соглашения об «инфраструктурном пакете» приблизительно на 1,2 трлн долларов.

Напомним, в мае Илон Маск «обеднел» до третьего места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Маск «уступил» место французскому магнату Бернару Арно.

По материалам УНН
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